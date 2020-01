Djokovic voor achtste keer in finale na simpele zege op Federer

De 38-jarige Federer, die niet helemaal fris aan het duel begon, gaf in de eerste set een 5-2-voorsprong uit handen. In die set vielen er liefst vier servicebreaks te noteren. In de tweede set had Djokovic (32) aan één break voldoende, net als in de derde. ,,Dat was een breekpunt‘’, zei Djokovic in een eerste reactie. ,,Ik begon duidelijk nerveus aan de wedstrijd. Maar ik wil één ding zeggen: alle respect voor Roger dat hij sowieso begon aan de partij, want hij was zichtbaar geblesseerd.”



Zondag neemt Djokovic, de nummer 2 van de wereld, het in de eindstrijd op tegen de winnaar van het duel tussen Alexander Zverev uit Duitsland en de Oostenrijker Dominic Thiem. Zij spelen morgen hun halve finale. Djokovic kan in Melbourne zijn 17de grandslamtitel in totaal veroveren, Federer blijft staan op 20.