Dodig en Krajicek winnen dubbelspel bij ABN Amro Open

Arne Slot haalt Michael Jordan aan na late zege Feyenoord: ‘Hoe harder ik werkte, hoe meer geluk ik kreeg’

Arne Slot was niet tevreden met de manier waarop Feyenoord speelde tegen AZ (2-1), maar vond de zege terecht. ,,We hebben geprobeerd te winnen", aldus de coach van de Rotterdammers. ,,En met een gelukje hebben we dat voor elkaar gekregen.” Marcus Pedersen bezorgde Feyenoord met een van richting veranderd schot in de slotminuut de winst.