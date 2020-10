Doelman Alblas ontpopt zich tot held van NEC in cornerfestival

NIJMEGEN - NEC bouwt een stevig fundament voor een seizoen in subtop. De zege op Go Ahead Eagles (2-1) vrijdag was alweer de derde in de laatste vier duels. NEC is zo opgeklommen naar de vijfde plek in de eerste divisie.

De oktobermaand geldt namelijk als succesmaand, met tien punten tot op heden (eerder FC Eindhoven 6-0, Jong FC Utrecht 1-4, Jong PSV 1-1). Met plek 5 voldoet Nijmeegse equipe voorlopig aan de doelstelling (top 5) dit jaar.

Corners Bruijn

NEC omarmde tegen Go Ahead Eagles de fraaie traptechniek van Jordy Bruijn. De middenvelder leverde twee assists af tegen de Deventer formatie. Beide keren bereidde hij het NEC-doelpunt met een hoekschop voor. Zo promoveerde Javier Vet in de 22ste minuut uit de draai een corner van Bruijn tot doelpunt: 1-0.

Rangelo Janga was vlak na rust de gevierde man bij een voorzet van Bruijn. De spits tikte bij de eerste paal de tweede Nijmeegse corner van de wedstrijd door een woud van benen in de verre hoek. Die hoekschop volgde na een vrije trap van Bruijn die door Go Ahead Eagles-doelman Jay Gorter onder de lat werd uitgetikt.

Met de 2-0 voorsprong kreeg NEC te veel. De thuisploeg was dan wel de betere ploeg in de eerste helft, zo kreeg Terrel Ondaan twee grote kansen bij zijn eerste basisplaats, voetballend was het heel matig. Het was dat Go Ahead Eagles daar voor rust bitterweinig tegenover stelde.

Redder in nood

Dat veranderde in de tweede helft, toen NEC achteruit werd gedrukt door het opportunistische spel van de gasten. Norbert Alblas ontpopte zich echter tot de man van de wedstrijd. Hij maakte de ene na de andere kans van Go Ahead onschadelijk. Zo had Alblas een antwoord op pogingen van Frank Ross, Luuk Brouwers, Bas Kuipers en Sam Hendriks.

Een kopbal van Brouwers na driekwart wedstrijd was hem wel te machtig, waardoor de spanning terugkeerde in De Goffert. Daarmee was Alblas niet verslagen, want na de aansluitingstreffer bracht de oud-Ajacied met een geweldige reflex op een poging van dichtbij van Jaco Mulenga NEC de overwinning.

NEC - Go Ahead Eagles 2-1 (1-0). 21. 1-0 Vet, 48. 2-0 Janga, 67. 2-1 Brouwers.

Toeschouwers: 0

Scheidsrechter: Nagtegaal

Gele kaart: Beukema (Go Ahead Eagles).

NEC: Alblas; Van Rooij, Van Eijden, Bukusu, El Karouani; Tavsan (68. Fase), Vet, Bruijn (68. Van der Sluijs), Okita; Janga, Ondaan (60. Barreto).

Go Ahead Eagles: Gorter; Eersteling, Beukema, Veldmate, Kuipers; Corboz, Brouwers (78. Lucassen), Idzes; Van Hoeven (58. Ross), Hendriks, Eyibil (58. Mulenga).

Lees het verloop van de wedstrijd terug in ons liveblog:

