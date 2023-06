Doetinchemse hockeyer David Huussen in Oranje

Oranje speelt tussen 7 en 12 juni vier Pro League wedstrijden in Eindhoven. Doetinchemmer Huussen, die het afgelopen jaar bij Klein Zwitserland in Den Haag speelde, behoorde al eens eerder tot de nationale hockeyselectie maar speelde nog niet.

Oranje, in voorbereiding op het EK in augustus, speelt in Eindhoven twee wedstrijden tegen Australië en komt tweemaal in actie tegen India. Later in de maand volgen nog twee oefeninterlands tegen Duitsland en Nieuw Zeeland.