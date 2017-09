Hogenkamp in Seoul naar eerste halvefinaleplaats in loopbaan

Beide speelsters kwamen nog nooit tegen elkaar uit. Hogenkamp staat op de 119de plek op de wereldranglijst, Hon neemt de 308ste plaats in. Hon schakelde in de tweede ronde Arantxa Rus uit. Hogenkamp rekende op haar beurt in de eerste ronde af met Kiki Bertens. Door haar zege op Hon ruikt Hogenkamp de top-100.

Hogenkamp sloeg in de eerste servicegame van Hon meteen toe (2-0). Die vroege voorsprong hield ze in de eerste set goed vast. In de tweede set leverden beide speelsters beurtelings hun servicegame in. In de zevende game kwam Hogenkamp voor de eerste keer op voorsprong (4-3) waarna ze de zege veiligstelde.