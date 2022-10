Domper voor Feyenoord-opponent Lazio: sterspeler Immobile raakt geblesseerd

Meijer over toegenomen druk bij NEC: ‘Ik ben de eerste die kritisch is op zichzelf’

NIJMEGEN - NEC-trainer Rogier Meijer begrijpt dat er ontevredenheid heerst bij de buitenwacht over de recente prestaties van zijn ploeg. De Nijmeegse club won al acht wedstrijden op rij niet in de eredivisie en na de laatste twee duels is de druk op de Doetinchemmer toegenomen.

10:59