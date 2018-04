'Don Andrés' Iniesta neemt na 22 jaar afscheid van FC Barcelona

Iniesta maakte zijn aanstaande afscheid zojuist bekend op een speciaal belegde persconferentie in Camp Nou, waar naast de pers de gehele selectie van FC Barcelona en zijn ouders, vrouw en kinderen bij aanwezig waren. Iniesta had de grootste moeite om het droog te houden tijdens zijn toespraak. ,,Het was een enorme eer om voor de mooiste club ter wereld te spelen. Ik kan me nog herinneren dat ik hier met mijn ouders aankwam met de auto en dat ze mij met tranen in hun ogen achterlieten. Het doet me goed dat ze hier vandaag nog steeds aan mijn zijde staan. Het was niet altijd makkelijk om weg te zijn bij mijn familie, maar het was het allemaal waard." Het is nog niet bekend wat Iniesta volgend seizoen zal gaan doen en of hij na het WK 2018 actief zal blijven als voetballer. Iniesta zou volgens Spaanse media in onderhandeling zijn met een aantal Chinese voetbalclubs. ,,Er moeten nog veel zaken worden besproken voor ik een beslissing neem. Het wordt in ieder geval geen andere club in Europa." Iniesta werd ook nog gevraagd naar de Gouden Bal, die hij (nog) nooit won. ,,Dat is voor mij geen enkel probleem. Voor mij is het respect van mijn supporters en medespelers belangrijk dan een individuele prijs. Dat respect heb ik hier altijd gevoeld."