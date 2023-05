Donny van de Beek: ‘Ik zit er bij Manchester United weer dicht tegenaan’

Met samenvatting Kylian Mbappé krijgt doelpunt cadeau van Yvon Mvogo, maar PSG verliest kansloos van Lorient

Paris Saint-Germain heeft nog altijd een flink gat richting de achtervolgers Olympique Marseille en RC Lens, maar de titelrace in de Ligue 1 lijkt nog altijd niet beslist. De sterrenformatie van coach Christophe Galtier liet vanavond weer eens zien dat er veel zaken niet kloppen in Parijs. Nummer tien Lorient won uiteindelijk vrij eenvoudig in het Parc des Princes: 1-3.