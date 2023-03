Donyell Malen terug bij Dortmund, Makkelie fluit kraker tegen Chelsea

Tallon Griekspoor bereikt voor start Indian Wells zijn hoogste positie ooit op wereldrang­lijst

Tennisser Tallon Griekspoor is gestegen naar de 36ste positie op de wereldranglijst. Dat is de hoogste positie ooit voor de Noord-Hollander, die vorige week nog de nummer 39 van de wereld was. Botic van de Zandschulp, die in Dubai in de kwartfinales verloor van de Rus Andrej Roeblev, handhaafde zich op de 33ste plaats.