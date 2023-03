Dortmund loopt puntenverlies op in Kohlenpott-derby bij rivaal Schalke

Met samenvatting Drama voor Botic van de Zandschulp: opgave in tweede ronde Indian Wells

Botic van de Zandschulp is blijven steken in de tweede ronde van Indian Wells. De tennisser verzwikte zijn rechter enkel in de tweede set. De blessure dwong hem op te geven bij een 7-5, 3-2 achterstand tegen Ilya Ivasjka uit Belarus. Hij plaatste zich ten koste van de nummer 33 van de wereld voor de derde ronde.