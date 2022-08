Dortmund verliest na bizarre comeback van Werder Bremen

Superieure Femke Bol pakt tweede EK-goud: ‘Ben geen machine, maar daar lijkt het nu wel een beetje op’

Femke Bol heeft in München beslag gelegd op haar tweede gouden medaille van de EK atletiek. In het Olympiastadion maakte ze haar favorietenrol op de 400 meter waar. Bol gaf de concurrenten geen kans en werd in een tijd van 52,67 Europees kampioen.

19 augustus