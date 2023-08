Drama Tallon Griekspoor: exit in eerste ronde US Open na nederlaag tegen 19-jarige Fransman

Op de US Open is Tallon Griekspoor in de eerste ronde gestrand. Hij verloor in vijf sets van de 19-jarige Arthur Fils: 6-4, 3-6, 7-5, 4-6, 5-7. De partij duurde meer dan 4 uur.

De Nederlander had voor de tweede keer een geplaatste status op een grandslamtoernooi, wat in theorie een gunstige loting betekent. In een fysieke slijtageslag tegen de nummer 48 van de wereld trok Griekspoor in de vijfde en beslissende set aan het kortste eind.

Griekspoor, die als nummer 24 van de wereld als favoriet aan de wedstrijd begon, speelde niet zijn beste spel tegen Fils. De Nederlander won slechts 58 procent van zijn eerste services, sloeg minder aces dan Fils en maakte meer dubbele fouten dan de Fransman. Griekspoor had een medische time-out nodig wegens klachten aan zijn linker bovenbeen.

Fils had op zijn beurt meerdere malen last van kramp en moest daardoor zelfs een punt cadeau doen aan Griekspoor, zodat hij tijdens de wedstrijd behandeld kon worden. Na de krampaanval bij Fils leek de partij gespeeld. De Fransman kon amper nog bewegen en hield de punten kort. Met risicovol tennis bleef hij in de wedstrijd, al moest hij tussen de punten door met regelmaat extra tijd nemen. Bij de kantwissels ging hij kort na de aanval niet op zijn bankje zitten, om in beweging te blijven. Toch wist de Fransman wonderbaarlijk in de wedstrijd te blijven.

In de laatste en beslissende set ging het gelijk op, totdat Griekspoor bij een 5-5 stand een dubbele fout sloeg en gebroken werd door Fils. De Fransman mocht serveren voor de wedstrijd en sleepte na meer dan vier uur de winst uit het vuur. Griekspoor overleefde nog wel twee matchpoints, maar moest uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in Fils.

Arantxa Rus niet opgewassen tegen Madison Keys

Arantxa Rus is gestrand in de eerste ronde van de US Open en kon niet verrassen in New York. Madison Keys was in twee sets te sterk: 2-6, 4-6.

Rus begon dramatisch aan haar partij. De Amerikaanse brak haar direct, waardoor ze meteen in de achtervolging moest. Ook haar tweede servicebeurt behield ze niet tegen de nummer 17 van de WTA-ranking. In de tweede set herstelde Rus zich, maar opnieuw brak Keys, finaliste in New York in 2017, haar. De opleving bleek niet voldoende om de volgende ronde te bereiken. Dat lukte haar slechts één keer op de US Open, in 2011. Zo eindigt haar avontuur in New York al na 1 uur en 27 minuten.

Op de Australian Open van 2020 won Rus voor het laatst een partij op een Grand Slam. Ze is wel bezig aan haar beste seizoen uit haar loopbaan, maar tot een resultaat op de belangrijkste tennistoernooien heeft dat nog niet geleid.

Medvedev verliest slechts twee games

Danill Medvedev had in de eerste ronde geen kind aan de Attila Balazs. De als derde geplaatste Rus liet de Hongaar met 6-1, 6-1 en 6-0 volledig kansloos. Al na een uur en kwartier maakte Medvedev het af in het Arthur Ashe Stadium. Hij benutte zijn tweede wedstrijdpunt.

Op het eerste matchpoint kon Balazs nog een korte bal halen, waarna hij cynisch zijn armen in de lucht stak en begon te lachen. De Amerikanen op de tribune konden het wel waarderen.

Medvedev verloor in totaal maar 36 punten. Op zijn eerste service stond hij maar vijf punten af en hij gunde de Hongaar geen enkel breakpoint. ,,Het is altijd lekker om zo te beginnen en ik hoop dat het steeds beter gaat lopen”, zei Medvedev. ,,Dit is het stadion waar ik de mooiste herinneringen heb beleefd, dus ik hoop hier dit jaar zoveel mogelijk wedstrijden te kunnen spelen.”

Medvedev won de US Open twee jaar geleden. Hij was toen in de finale te sterk voor Novak Djokovic. Vorig jaar bleef de Rus in de vierde ronde steken.

