Drama voor Botic van de Zandschulp: opgave in tweede ronde Indian Wells

De twee troffen elkaar al twee keer eerder dit jaar. Op de Australian Open won Van de Zandschulp in vier sets, in Doha was de Nederlander in twee sets te sterk. Ook vandaag leek hij op weg naar de zege. Na vijf games stond het al 4-1 voor de tennisser die een bye had in de eerste ronde. Daarna ging het mis, de Belarus pakte de eerste set met 7-5 en brak Van de Zandschulp al snel in de tweede set.