Dramatisch Liverpool krijgt harde dreun van Brentford, Virgil van Dijk al in rust gewisseld

met videoLiverpool heeft een pijnlijke nederlaag geslikt op bezoek bij Brentford. The Reds knokten zich na een dramatische eerste helft terug in de wedstrijd, maar ging alsnog met 3-1 onderuit. Virgil van Dijk werd al in de rust naar de kant gehaald en leek niet met fysieke klachten te kampen.