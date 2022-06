Drie minuten spektakel zorgen voor gelijke stand in duel tussen Duitsland en Italië in Nations League

samenvattingItalië en Duitsland hebben elkaar in evenwicht gehouden tijdens een duel in de Nations League. In Bologna werd het 1-1. Lang was het een weinig enerverende wedstrijd, maar na 70 minuten brak Lorenzo Pellegrini de wedstrijd open. Drie minuten later zette Joshua Kimmich de eindstand op het scorebord.

Italië begon met tien nieuwe spelers in het veld ten opzichte van de met 3-0 verloren wedstrijd tegen Argentinië. Liefst vijf spelers maakten vanavond hun debuut voor La Squadra Azzurra. Dit zorgde in de eerste helft niet voor het gewenste effect, want het was een slaapverwekkend duel. De enige twee hoogtepunten waren een afstandsschot op de paal van Gianluca Scamacca en een wild schot van Leroy Sané dat over het doel ging. Met name de kans van Sané had de 0-1 moeten zijn.

Na rust gingen de twee ploegen verder waar ze gebleven waren. Van spektakel was geen sprake, totdat Pellegrini de wedstrijd openbrak. De linksbuiten hoefde de bal van dichtbij alleen maar in het doel te tikken na goed voorbereidend werk van Gnonto. De goal zorgde ervoor dat Duitsland wakker schrok, want nog geen drie minuten later was het gelijk. Joshua Kimmich kreeg de bal voor de voeten in een vol strafschopgebied en schoot met binnenkant voet raak.

Volledig scherm © AFP

In het restant van de wedstrijd werden geen grote kansen meer gecreëerd en hielden de twee landen een punt over aan het duel. Eerder op de dag won Hongarije al van Engeland, waardoor de Hongaren nu verrassend aan kop gaan in groep 3.

