Droom Curaçao spat uiteen: geen WK voor Hiddink en Kluivert

Curaçao kan deelname aan het WK van volgend jaar in Qatar vergeten. De ploeg van interim-bondscoach Patrick Kluivert, die de met de naweeën van het coronavirus kampende Guus Hiddink verving, had niet genoeg aan een 0-0 gelijkspel tegen Panama, omdat de eerste wedstrijd in het tweeluik vorige week met 2-1 werd verloren.

Het basisteam van Curaçao bestond volledig uit spelers die in de Nederlandse competitie spelen of hebben gespeeld. Een van hen is keeper Eloy Room, die na een uur spelen een penalty stopte. Omdat Curaçao zelf eveneens niet tot scoren kwam, liep het duel in de tweede ronde van de WK-kwalificatie van Noord- en Centraal-Amerika voor de ploeg toch uit op een teleurstelling.

Curaçao had de groepsfase van de WK-kwalificatie overleefd door op doelsaldo Guatemala voor te blijven. Bij winst op Panama had de ploeg in de finaleronde met zeven andere landen mogen strijden om drie rechtstreekse tickets voor het WK. Die strijd gaat nu tussen de Verenigde Staten, Mexico, Jamaica, Canada, Panama, Honduras, Costa Rica en El Salvador.

Eerder viel ook de WK-droom van Suriname in duigen. De ploeg van bondscoach Dean Gorré was niet opgewassen tegen Canada. Zowel Curaçao als Suriname wist zich nog nooit te plaatsen voor een WK.

De selecties van Curaçao en Suriname kregen in de jacht op een ticket voor het WK in Qatar een flinke kwaliteitsimpuls. Dat kwam met name door een recente versoepeling in de FIFA-regels die meer ruimte biedt voor voetballers om te wisselen van land. Zo stonden bij Curaçao in het duel met Panama onder anderen Vurnon Anita, Leandro en Juninho Bacuna, Elson Hooi, Darryl Lachman en Brandley Kuwas in het veld.

Alberto Quintero laat na zijn goal voor Panama in het heenduel de spelers van Curaçao met een kater achter.