Duels tweede niveau België uitgesteld

Verlies in Linz Bertens maakt pas op de plaats in strijd om WTA-fi­nals

18:30 Kiki Bertens is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de kwartfinale van het WTA-toernooi in Linz. Ze verloor in de tweede ronde in drie sets van de Russische Margarita Gasparian: 7-5, 2-6, 7-6 (3).