Duitse tennisster Andrea Petkovic (34) kondigt afscheid aan

,,Ik laat de optie nog open om een ​​toernooi in Europa toe te voegen om wat dichter bij mijn familie en vrienden te spelen, maar in principe wordt dit mijn laatste toernooi”, zei de 34-jarige Petkovic, tegenwoordig de mondiale nummer 104, tegen de ARD.



Petkovic is de voormalig nummer 9 van de wereld. Ze won zeven WTA-titels. In 2014 haalde ze de halve finales op Roland Garros. Ze was toen in Parijs in de vierde ronde te sterk voor Kiki Bertens.