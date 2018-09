Duitsland mag EK van 2024 organiseren

Het EK van 2024 wordt in Duitsland gehouden. Dat werd vandaag beslist bij het UEFA-congres in Nyon. De zeventien bestuursleden van de Europese voetbalbond verkozen Duitsland boven de enige andere kandidaat Turkije.

Het wordt het eerste grote voetbaltoernooi in Duitsland sinds de wereldtitelstrijd van 2006. Het EK werd één keer eerder in Duitsland gehouden. In 1988 won Nederland.

De speelsteden zijn: Berlijn, München, Düsseldorf, Stuttgart, Köln, Hamburg, Leipzig, Dortmund, Gelsenkirchen en Frankfurt. De finale is in Berlijn of München.

Turkije had zich voor de vierde keer, steeds zonder succes, kandidaat gesteld voor het evenement.

Volgens Aleksander Ceferin, voorzitter van de Europese federatie, was het moeilijk kiezen. ,,We hadden twee zeer sterke kandidaten uit twee hele grote voetballanden. Helaas moest er één afvallen.''

Philipp Lahm was de ambassadeur van het Duitse 'bid' voor 2024. Zeer waarschijnlijk wordt de voormalig international en oud-speler van Bayern München aangewezen als chef van het organisatiecomité. Duitsland kreeg vermoedelijk de voorkeur vanwege de betere infrastructuur en de economische stabiliteit. Alle stadions zijn al min of meer klaar voor het toernooi. De evaluatiecommissie van de UEFA, die een niet-bindend advies gaf, maakte zich wat Turkije betrof onder meer zorgen over de mensenrechten in het land.

Het EK van 2020 is verdeeld over twaalf landen. Er worden daarbij ook wedstrijden in Amsterdam gespeeld.

Volledig scherm . © EPA

Volledig scherm DFB-voorzitter Reinhard Grindel. © AFP