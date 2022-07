Duitsland treft Sarina Wiegman en Engeland in EK-finale na winst op Leeuwinnen-beul Frankrijk

Popp kon maar moeilijk geloven dat Duitsland zich had geplaatst voor de finale. ,,Eerlijk gezegd kan ik het bijna niet onder woorden brengen. We hebben weer een geweldige wedstrijd gespeeld”, zei de Duitse spits, die twee keer scoorde.



,,We zijn zo ongelooflijk blij”, vervolgde Popp. ,,We staan zondag voor 90.000 mensen op Wembley tegenover Engeland. Iets mooiers kan ik niet bedenken. Dit is geweldig.”



Bondscoach Voss-Tecklenburg zei trots te zijn op haar ploeg. ,,Het is verdiend, we hebben er zo hard voor gewerkt. We zijn tijdens dit toernooi naar elkaar toegegroeid en een hecht team geworden. We hebben alles voor elkaar over”, sprak ze.