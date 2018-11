Duitsland voor loting EK-kwalificatie mogelijk niet bij geplaatste landen

‘Transfer NEC’er Bossaerts naar Manchester City was onrechtma­tig’

19 november NIJMEGEN - NEC-verdediger Mathias Bossaerts is één van de hoofdrolspelers in een ‘schimmige constructie’ met jeugdspelers die de Engelse grootmacht Manchester City een transferverbod kan opleveren. Volgens verschillende media, die samenwerken in het onderzoeksplatform European Investigative Collaborations, was de transfer van de Belg van Anderlecht naar Manchester City in 2012 onrechtmatig.