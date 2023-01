Duizenden fans nemen in Santos afscheid van Pelé, Gianni Infantino wil dat elk land één stadion naar Braziliaan vernoemt

Volgens Braziliaanse media werd een bloemenhulde gebracht, onder meer namens de huidige Braziliaanse ster Neymar en oud-international Romário, die nog bij PSV speelde. De nieuwe Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva wordt ook bij de wake verwacht.

Eerder vandaag werd de voetballegende in alle vroegte vervoerd van het Albert Einstein-ziekenhuis van São Paolo naar het stadion Vila Belmiro van Santos, de club waarvoor hij vrijwel zijn hele leven speelde en waarmee hij grote successen vierde. Ondanks het vroege tijdstip, namen veel fans de moeite om Pelé langs de weg met vlaggen en vuurwerk te eren.

Volledig scherm Mensen kunnen op de middenstip van het veld van Santos Pelé een laatste eer bewijzen. © REUTERS

In het stadion is zijn kist vervolgens op de middenstip geplaatst voor een wake die 24 uur duurt, waarbij mensen afscheid van hun held kunnen nemen. Inmiddels staat er al een behoorlijke rij van mensen die Pelé nog hun laatste eer willen bewijzen. Na de wake vindt er een processie plaats door de straten van Santos, die onder meer langs het huis van zijn 100-jarige moeder Dona Celeste zal gaan. De begrafenis zal, dinsdag, ook plaatsvinden in Santos. Dat gebeurt in besloten kring.

Volgens Braziliaanse media komt ook de nieuwe Braziliaanse president, Luiz Inácio Lula da Silva, de dodenwake bijwonen. ‘Witte broer’ Franz Beckenbauer zei eerder om gezondheidsredenen af voor de begrafenis van zijn ‘vriend’ Pelé. Wie al aanwezig is, is FIFA-president Gianni Infantino. De Zwitser had voor de aankomst bij het stadion van Santos direct een boodschap meegenomen, namelijk dat hij alle FIFA-lidstaten zal gaan vragen ten minste één stadion naar Pelé te vernoemen.

Volledig scherm Een enorme rij met mensen die afscheid van Pelé willen nemen © AP

Pelé stierf aan de gevolgen van darmkanker, waar hij al langer aan leed en volgens Braziliaanse media uitzaaiingen van had. De voetballegende werd eerder deze ochtend vervoerd van São Paolo naar het stadion Vila Belmiro van Santos, de club waarvoor hij vrijwel zijn hele leven speelde en waarmee hij grote successen vierde. In het bewuste stadion scoorde hij tussen 1956 en 1974 maar liefst 288 keer.

Pelé groeide als voetballer in de jaren 50, 60 en 70 uit tot een voetballegende en is de enige voetballer die drie keer wereldkampioen werd. Hij zegevierde met Brazilië op de WK’s van 1958, 1962 en 1970. De Braziliaan, die in 2000 door de wereldvoetbalbond FIFA samen met Diego Maradona werd uitgeroepen tot beste speler van de (vorige) eeuw, is volgens velen de grootste voetballer die Brazilië ooit heeft voortgebracht.

