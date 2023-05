Dumfries en De Vrij hebben met Inter finaleplaats in CL voor het grijpen dankzij bliksemstart in Milanese derby

Met samenvattingInternazionale staat met anderhalf been in de finale van de Champions League. Met Denzel Dumfries in de basis en Stefan de Vrij als invaller werd de derby tegen AC Milan met 0-2 gewonnen. De ploeg had dat te danken aan een bliksemstart: door goals van Edin Dzeko en Henrikh Mkhitaryan stond de eindstand al na elf minuten op het scorebord.

Dzeko bezorgde Inter een voortvarende start door al in de achtste minuut de score te openen. De Bosniër volleerde raak met links na een corner vanaf de linkerflank van Hakan Calhanoglu. Een paar minuten later was het wederom raak. Mkhitaryan mocht zo doorlopen en schoot de bal dwars doormidden in. Desondanks had de zo bewierookte keeper Mike Maignan geen antwoord op de inzet.

Na een half uur leek Inter zelfs de kans de krijgen om de 0-3 binnen te schieten, maar zover kwam het niet. De Spaanse arbiter Jesús Gil Manzano oordeelde dat Inter-spits Lautaro Martínez naar de grond was gewerkt, maar na het bestuderen van de beelden vond hij het vergrijp te licht.

De winnaar van het Italiaanse onderonsje neemt het in de eindstrijd op tegen de winnaar van de confrontatie tussen titelhouder Real Madrid en Manchester City. Die clubs speelden dinsdag, in Madrid, met 1-1 gelijk.

Volledig scherm © REUTERS

Djokovic verbijt zich op tribune

In het restant vielen er geen goals meer, al raakte Sandro Tonali namens AC Milan na een uur nog wel de paal. De thuisploeg was aanvallend onmachtig, mede omdat de Portugese aanvaller Rafael Leão niet fit genoeg werd bevonden. Ook Zlatan Ibrahimovic ontbreekt voorin al enige tijd.

Leão zat op de tribune, evenals Novak Djokovic, die vanuit Rome - waar hij momenteel meedoet aan een toernooi - was overgekomen naar Milaan. De beste tennisser ter wereld is fan van AC Milan.

Dumfries deed de hele wedstrijd mee bij Internazionale, terwijl De Vrij 20 minuten voor tijd mocht invallen.

De winnaar van het Italiaanse onderonsje neemt het in de eindstrijd op tegen de winnaar van de confrontatie tussen titelhouder Real Madrid en Manchester City. Die clubs speelden dinsdag, in Madrid, met 1-1 gelijk.

Volledig scherm Novak Djokovic zag zijn favoriete club AC Milan verliezen. © REUTERS

Inzaghi geniet van ‘ongelooflijke eerste helft’

Internazionale-trainer Simone Inzaghi was zeer content met de wijze waarop zijn ploeg aan het duel met AC Milan was begonnen. ,,We speelden een ongelooflijke eerste helft”, zei Inzaghi. ,,We hadden meer kunnen scoren dan deze twee doelpunten, maar het was een geweldige wedstrijd. We weten dat we het voordeel hebben, maar ook dat we nog een grote inspanning moeten leveren om onze droom te verwezenlijken. Ik vroeg mijn spelers om alles te geven op elke centimeter van het veld. We moeten blij zijn, maar we zijn er nog niet.”

AC Milan toonde zich onmachtig en kwam de slechte start niet meer te boven. Grote mogelijkheden bleven uit en Inter hield zich vrij eenvoudig staande. ,,We zijn natuurlijk teleurgesteld. Met name in de manier waarop we aan de wedstrijd begonnen, met twee vroege goals die we op een eenvoudige manier tegen kregen”, zei verdediger Fikayo Tomori.

,,Het is al moeilijk als het 0-0 staat, maar om twee goals achter te komen in de eerste 15 minuten voelt als een klap op je handen. Er was een beetje angst in het team en in een wedstrijd als deze kun je dat niet hebben. Het was pas de eerste wedstrijd en we kunnen ons hoofd niet laten hangen. We treuren, maar we kunnen er niet te lang bij stilstaan.”

De return is dinsdag. Dan speelt Internazionale een thuiswedstrijd. Uitdoelpunten tellen niet meer dubbel bij een gelijke stand.

Champions League

Bekijk hier alle uitslagen en het programma van het seizoen 2022-2023.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier onze video's over de Champions League