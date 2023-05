Dumfries en De Vrij in voetsporen ‘Inter-Ultra’ Sneijder: Inter na dertien jaar weer in Champions League-finale

Met samenvatting Denzel Dumfries en Stefan de Vrij (vanavond opnieuw op de bank) staan op zaterdag 10 juni in de finale van de Champions League. Inter won vanavond in San Siro met 1-0 van stadgenoot AC Milan, nadat de halve finale vorige week (0-2) met twee goals na elf minuten eigenlijk al was beslist. Daarmee treedt het Nederlandse duo in de voetsporen van Wesley Sneijder, die vanavond tussen de fanatieke fans van Inter stond.

Wesley Sneijder stond vanavond met zijn oud-teamgenoot Marco Materazzi tussen de fanatieke fans van Inter op de Curva Nord. Op 22 mei 2010 wonnen Materazzi en Sneijder nog de Champions League-finale met Inter tegen Bayern München (met Louis van Gaal, Mark van Bommel en Arjen Robben) met 2-0. De beide goals in Madrid werden die avond gemaakt door de Argentijnse spits Diego Milito. Hij nam aan het einde van zijn loopbaan het jonge talent Lautaro Martínez onder zijn hoede bij Racing Club de Avellaneda. De veteraan en het toptalent speelden nooit samen, maar Lautaro viel in november 2015 en april 2016 op zijn achttiende nog wel twee keer in voor zijn jeugdidool Milito.

Vanavond was Lautaro Martínez de matchwinner in San Siro, waar vanavond 65.000 van de 75.000 supporters voor Inter waren. De fans van AC Milan op de Curva Sud hoopten lang op de 0-1 om er nog een spannende halve finale van te maken. Die viel niet door goals keeperswerk van André Onana, al stond Mike Maignan aan de andere kant ook goed te keepen. Lang leek het op een doelpuntloze return af te stevenen in San Siro, maar in de slotfase zorgde Inter nog voor de definitieve beslissing. Een kwartier voor tijd schoot Lautaro Martínez op aangeven van de net ingevallen Romelu Lukaku met links raak in de korte hoek: 1-0.

Waar Inter in 2010 nog een dominante ploeg was in Europa onder José Mourinho met topspelers als Javier Zanetti, Cristian Chivu, Esteban Cambiasso, Dejan Stankovic, Wesley Sneijder, Samuel Eto’o en Diego Milito, kan de finaleplek in 2023 gerust een kleine toevalstreffer genoemd worden. Inter staat in de Serie A derde op 17 punten van kampioen Napoli en is nog niet zeker van plaatsing van de Champions League, al staat nummer vijf AC Milan inmiddels al wel vijf punten achter met nog drie speelrondes te gaan.

Volledig scherm © REUTERS

Inter werd in de poulefase van de Champions League nog tweede tussen Bayern en FC Barcelona in. De ploeg van coach Simone Inzaghi rekende vervolgens af met FC Porto en Benfica. Die eerste was met flink wat geluk, door onder meer een redding op de doellijn van Denzel Dumfries in de slotfase in Estádio do Dragão. De zege op Benfica was wel verrassend overtuigend, nadat ook toen de heenwedstrijd al met 0-2 werd gewonnen.

Inter neemt het in de finale op zaterdag 10 juni in Istanbul op tegen Manchester City of Real Madrid. De Engelse kampioen en de Spaanse grootmacht in de Champions League nemen het woensdagavond tegen elkaar op in het Etihad Stadium in Manchester, na de 1-1 van vorige week in Madrid door goals van Rodrygo en Kevin de Bruyne.

Lautaro Martínez: ‘WK als inspiratie’

Lautaro Martínez vond zichzelf, ondanks de enige goal, niet de grote held van de avond. ,,Dit is echt iets wat we met het hele team hebben gepresteerd. Ook in de uitwedstrijd (2-0 voor Inter) waren we beter, nu weer.”



Hij vergeleek de inzet van Inter met dat van zijn land, waarmee de Argentijnse aanvaller eind vorig jaar in Qatar wereldkampioen werd. ,,Als het elftal een eenheid vormt, alles voor elkaar over heeft, dan kun je veel bereiken. Bij Argentinië was dat zo, bij Inter ook. Dat verklaart ons succes. In de finale moeten we met dezelfde inzet spelen, wie de tegenstander ook is. We moeten voetballen alsof het onze laatste wedstrijd is.”

Volledig scherm © AP

