Dumfries en De Vrij tegenover Schuurs, Nederlanders van Bayern treffen Stuttgart, ook Barça in actie

Max Verstappen ondanks straf vol vertrouwen: ‘Ferrari ziet er goed uit, maar datzelfde geldt voor ons’

Met de snelheid van zijn Red Bull-bolide lijkt het in Monza wel goed te zitten. Max Verstappen heeft er na de twee vrijdagtrainingen dan ook vertrouwen in dat hij in Italië, ondanks een gridstraf van vijf plekken, wederom mee gaat doen om de overwinning. ,,We zien er goed uit tijdens de langere runs.”

9 september