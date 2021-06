Dumoulin keert terug in het peloton: ‘Klassement? Geen optie, ik ga mezelf niet vermoorden’

Dat is niet bepaald vanzelfsprekend. Dumoulin stopte in januari abrupt met fietsen. Mentaal en lichamelijk was hij gesloopt. Vorige maand kondigde hij zijn rentree aan, met de olympische tijdrit op 28 juli in Tokio als het grote doel. Hier in Zwitserland staat alles in het teken van die grote dag. ,,Ik wil me testen in de twee tijdritten en verder vooral hardheid opdoen in deze zware koers. Het zal soms pijn doen, maar dat maakt niet uit. Dat heb ik nodig en daar word ik beter van. Een klassement ga ik zeker niet rijden. Ik ga mezelf niet vermoorden. Dat zou niet verstandig zijn. Sam Oomen is hier namens de ploeg voor het klassement. Als het me lukt, ga ik hem zo goed mogelijk bijstaan. Sam is ook nog eens een goede vriend van me. Al zal ik niet heel veel gaan forceren.’’