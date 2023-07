Edson Álvarez volgende vertrekker bij Ajax? West Ham United meldt zich voor Mexicaan

Edson Álvarez wordt waarschijnlijk de volgende basisspeler die Ajax gaat verlaten. West Ham United heeft zich inmiddels gemeld in Amsterdam voor de Mexicaanse middenvelder, die bij Conference League-winnaar is gebombardeerd tot topdoelwit om Declan Rice te vervangen.

De 25-jarige Álvarez zag vorige maand nog een transfer naar Borussia Dortmund afketsen. Toen al was bekend dat West Ham United de meest concrete - overgebleven - gegadigde was om de controleur van Ajax over te nemen. Inmiddels heeft de Londense club zich ook gemeld voor Álvarez, waarvoor Ajax zo’n veertig miljoen euro verlangt.

De verwachting is dat de onderhandelingen spoedig zullen worden geopend met een eerste bod van West Ham United, dat op het punt staat Engels international Rice voor een recordbedrag van meer dan honderd miljoen euro aan Arsenal (tevens de nieuwe club van Jurriën Timber) te verkopen. The Hammers zien in Álvarez de ideale opvolger. De ploeg van David Moyes speelt komend seizoen ook in de poulefase van de Europa League, nadat de club uit Londen vorige maand de Conference League-finale tegen Fiorentina won.

Ajax staat open voor een vertrek van de Mexicaan. De middenvelder, die ook als verdediger uit de voeten kan, zag zijn club vorig jaar aan het eind van de transferwindow een transfer naar Chelsea tegenhouden. Toen is Álvarez ook te kennen geven dat de club na nog een seizoen bereid zou zijn mee te werken aan een transfer naar een topcompetitie. Bovendien kan Ajax, dat het gat van de misgelopen Champions League-miljoenen wil dichten en de selectie daarnaast nog wil versterken, de vele miljoenen nu goed gebruiken.

Daardoor is het nog maar de vraag of Álvarez überhaupt nog aanhaakt in de voorbereiding van Ajax. Met Mexico komt hij in de nacht van zondag op maandag (01.30 uur) uit in de finale van de Gold Cup tegen Panama. Daarna heeft Álvarez nog recht op vakantie en er bestaat een reële kans dat de in 2019 van Club Ámerica overgenomen spelmaker tijdens zijn vrije dagen zijn gewenste transfer naar de Premier League te pakken krijgt.

Volledig scherm Edson Álvarez speelt in de nacht van zondag op maandag (01.30 uur) de finale van de Gold Cup met Mexico. Panama is dan de tegenstander in Los Angeles. © AP

Álvarez wordt in dat geval alweer de derde basisspeler die Ajax deze zomer verlaat. Na de exodus van vaste krachten vorig jaar tekende Timber vandaag bij Arsenal en staan de afgegleden Amsterdammers bovendien op het punt om het contract van een andere leider, Dusan Tadic, te ontbinden.