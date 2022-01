Einde aan soap: Novak Djokovic ‘extreem teleurgesteld’ na verlies beroepszaak

Geen Australian OpenEen bijna twee weken durende tennissoap die zijn weerga niet kende is voorbij. Novak Djokovic verloor vandaag zijn beroepszaak bij de federale rechtbank van Melbourne en moet zijn visum inleveren. Hij kan zijn titel bij de Australian Open niet verdedigen. Beroep is niet meer mogelijk voor Djokovic.

De beslissing van de drie rechters was unaniem, zei voorzitter James Allsop. Het gerechtshof deed zondag alleen een korte, mondelinge uitspraak. Het volledige oordeel op schrift verschijnt ‘zo snel mogelijk in de komende dagen’. Allsop benadrukte dat het hof een beoordeling had gemaakt van de gang van zaken. ,,We hebben gekeken of de beslissing van de overheid irrationeel of juridisch onjuist was.” Daar was volgens de drie rechters geen sprake van en dus moet Djokovic het land uit.

Djokovic reageerde kort en krachtig. ,,Ik wil een kort statement maken naar aanleiding van de uitspraak van de federale rechtbank: ik ga een korte periode rust nemen en bijkomen van deze zaak, voordat ik er inhoudelijk op in ga. Ik ben in elk geval extreem teleurgesteld met de uitspraak, maar die respecteer ik. Ik zal volledig meewerken met de relevante autoriteiten wat betreft mijn vertrek uit het land.”



,,Verder vind ik het erg vervelend dat de focus de voorbije weken op mij heeft gelegen", schreef Djokovic. ,,Ik hoop echt dat we ons nu weer kunnen storten op het tennis en dit geweldige toernooi. Ik wens spelers, toernooi-officials, staf, vrijwilligers en fans al het goede voor de Australian Open. Verder bedank ik mijn familie en alle Servische fans voor hun steun.”

Australië was de voorbije weken in de ban van saga rond de nummer één van de wereld. Djokovic kreeg vrijdag te horen dat hij alsnog het land uit moet. De rechter vindt dat Minister van Immigratie Alex Hawke het recht heeft om eigenhandig het visum van Djokovic in te trekken. Daarbij speelt mee dat de Serviër de anti-vaccinatiebeweging in Australië zou versterken. Het is een beslissing ‘in het belang van het volk’.

Djokovic was op 4 januari met een medische vrijstelling op zak in het vliegtuig naar Australië gestapt, maar bij aankomst werd zijn visum ingetrokken. De Serviër had zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus en kon niet bewijzen waarom hij een medische vrijstelling had gekregen.

De Serviër stapte naar de rechter en die bepaalde vorige weekmaandag dat Djokovic mocht blijven. De Serviër stapte naar de rechter en die bepaalde maandag dat Djokovic mocht blijven. De tennisser ging meteen de baan op om te trainen, nadat hij dagenlang opgesloten had gezeten in een immigratiehotel met asielzoekers.

Djokovic mist tweede grand slam in 18 jaar

Novak Djokovic ontbreekt voor de tweede keer in achttien jaar op een grandslamtoernooi. De twintigvoudig grandslamkampioen miste sinds zijn eerste grandslamtoernooi in 2005 alleen de US Open in 2017. Hij moest zich toen afmelden met een elleboogblessure. Sinds zijn grandslamdebuut in 2005, in Melbourne, speelde Djokovic 66 grandslamtoernooien. Daarvan wist hij er twintig te winnen. Ook stond hij nog eens elf keer in een eindstrijd van een grand slam. Minister Alex Hawke van Immigratie besloot vrijdag echter gebruik te maken van zijn bevoegdheid en tok het visum van de tennisser alsnog in. Volgens Hawke vormde de ongevaccineerde Djokovic een gevaar voor de Australische bevolking, onder meer door het signaal dat de Serviër had afgegeven door zich niet te laten vaccineren. Djokovic schakelde het federale gerechtshof in om de zaak opnieuw te bekijken, maar hij kreeg daar geen gelijk. Na een zitting van ruim 5 uur, die via een livestream door meer dan 85.000 mensen werd gevolgd, kreeg de twintigvoudig grandslamkampioen te horen dat de beslissing van de minister blijft staan. Dat betekent dat Djokovic het land uit moet.



De beslissing kan bovendien tot gevolg hebben dat Djokovic drie jaar lang niet in aanmerking komt voor een Australisch visum, behalve onder bepaalde omstandigheden.

De Australian Open begint morgen. Djokovic werd donderdag ondanks zijn juridische strijd met de Australische overheid ‘gewoon’ meegenomen in de loting en in de eerste ronde gekoppeld aan landgenoot Miomir Kecmanovic. Hij zou maandagavond de laatste partij van de dag in de Rod Laver Arena spelen, zo bleek uit het speelschema dat zo’n 1,5 uur voor de uitspraak van de rechters dan eindelijk werd gepubliceerd. De Serviër, die in Melbourne zijn 21e grandslamtitel hoopte te pakken en zo alleen recordhouder te worden, moet echter al voor de start van het toernooi naar huis. Kecmanovic stuit nu vermoedelijk op een lucky loser.

Djokovic deelt het record met Roger Federer en Rafael Nadal. De Zwitser ontbreekt vanwege fysieke problemen in Melbourne, maar de Spanjaard doet wel mee. Nadal behoort weliswaar niet tot de topfavorieten, maar krijgt door het afhaken van Djokovic wel als enige de kans om in de komende twee weken nummer 21 binnen te halen.

