Einde aan triomftocht Tallon Griekspoor, Stefanos Tsitsipas blijkt te sterk op Australian Open

Die ene kans, eind tweede set. Toen Stefanos Tsitsipas even aan het rommelen was en totaal uit het niets een setpunt cadeau deed. Daar zal Tallon Griekspoor nog wel eens aan terugdenken op de lange terugreis vanuit Melbourne naar Nederland. Al zal hij ook snel beseffen dat hij terecht van de Griekse wereldtopper verloor. En dat hij uit de eerste weken van dit tennisjaar toch vooral veel pluspunten meeneemt.

Het was even een ander decor voor Griekspoor dan woensdag in de tweede ronde. Toen: een buitenbaan, laat op de avond, koud en winderig, nauwelijks toeschouwers. Nu: de Rod Laver Arena, 13 uur ’s middags, blauwe lucht, veel meer fans in het stadion. Australiërs, Grieken, maar ook de nodige plukjes Nederlanders.

,,Laat maar komen”, zei Griekspoor na zijn strakke overwinning op landgenoot Botic van de Zandschulp. Hij blaakte van het zelfvertrouwen. Logisch, zijn winstbalans dit seizoen is nu 7-0. Hij won, bij totale verrassing, het eerste toernooi van dit jaar, in Pune. Verloor daar, en in de eerste twee rondes in Melbourne, welgeteld één set. En stond voor het eerst in zijn carrière in de derde ronde van een grand slam.

Maar uiteraard is Tsitsipas een tegenstander van een ander kaliber. Nummer vier van de wereld, in Melbourne als derde geplaatst en dit seizoen eveneens nog ongeslagen. Maar Griekspoor opende onbevangen. Hij serveerde goed en domineerde de eerste games. Al snel kwam de klad erin. Tsitsipas strafte een paar mindere keuzes en uitvoeringen van de Nederlander hard af en won de eerste set in 28 minuten, met 6-2.

In de tweede set bleef Griekspoor wel bij, zij het met de nodige moeite. Tsitsipas wandelde veel soepeler door zijn servicegames, tot 5-6, toen hij ineens een paar merkwaardige fouten maakte en zelfs een setpunt tegen moest wegwerken. Dat deed Tsitsipas, mede dankzij een matige return van Griekspoor, waardoor het aankwam op een tiebreak. Die was ronduit matig, van beide kanten, maar met een makkelijke forehand diep in het net van Griekspoor als kenmerkend einde.

De Nederlander moest hopen dat die mindere fase van zijn tegenstander zou voortduren, om nog iets van de partij te maken. Maar het spelbeeld veranderde niet. Tsitsipas won zijn opslagbeurten snel en eenvoudig, Griekspoor bleef worstelen. Hij werd al vroeg gebroken en zag zijn missie stranden.

,,Jammer dat ik eind tweede set niet ietsje meer kon doen. Het was ook bij 1-1 moeilijk geworden hoor. Maar misschien breng je hem iets meer aan het wankelen. Het enige wat ik daarna kon doen is blijven vechten en positief blijven”, zei Griekspoor anderhalf uur na de partij. Hij gaf aan moeite te hebben met de omstandigheden op de grootste en belangrijkste baan van het park. ,,Twaalf dagen had ik op de buitenbanen gespeeld en getraind. Het center court is vijf keer zo traag. Daarnaast speelt Tsitsipas veel met een boog, waardoor je een hoger raakpunt hebt. Het was soms worstelen met de timing.”

Griekspoor reist nu terug naar Nederland. Daar speelt hij eerst in Groningen, met de Davis Cup-ploeg tegen Slowakije. Een week later staat het ABN Amro Open in Rotterdam op het programma. Daar moet hij vooralsnog het kwalificatietoernooi spelen, omdat hij aanvankelijk geen gebruik wilde maken van een wildcard. ,,Ik ga nu terug naar huis en nog even die titel van Pune vieren. Dat was toch iets unieks. Ik pak even rust ook. Maar daarna ga ik alleen maar harder werken om mijn doelen te bereiken. Deze weken motiveren alleen maar om het nog beter te gaan doen.”