Einde van ‘quiet please’ bij tennis? ‘Bij de NBA zeggen ze toch ook niet dat je je mond moet houden?’

Met video Spectacu­lai­re beelden: Daniel Ricciardo racet in Formule 1-bolide tegen stuntvlieg­tuig

In een nieuwe, spectaculaire video van Red Bull is Daniel Ricciardo, achter Max Verstappen en Sergio Pérez de derde coureur van het Formule 1-team, weer eens achter het stuur van een Red Bull-wagen. In de aanloop naar de Grand Prix van Australië nam Ricciardo het op tegen een stuntpiloot. Dat leverde bovenstaande indrukwekkende beelden op.