Eintracht Frankfurt klaagt over competitievervalsing nu fans niet welkom zijn bij Napoli: ‘Onacceptabel’

Fans van Eintracht Frankfurt zijn volgende week niet welkom in Napels, waar hun club het tegen Napoli opneemt in de Champions League. Volgens de club uit de Bundesliga wil het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken met een verordening de verkoop van kaarten aan de Duitse fans stilleggen.

Aanhangers van beide clubs raakten vorige week voor de eerste wedstrijd in Frankfurt slaags met de politie. De Duitsers verloren het eerste duel in de achtste finales met 2-0. Volgens Eintracht Frankfurt waren zo’n 2700 fans van plan om mee te reizen naar Napels.

,,Dit is een unieke gebeurtenis in het Europese voetbal en een trieste dag. Om op deze manier de veiligheidssituatie te gebruiken, is in onze ogen competitievervalsing”, aldus Philipp Reschke, bestuurslid van Eintracht Frankfurt.

‘Ernstige en onacceptabele bemoeienis’

Directeur Axel Hellmann van Eintracht Frankfurt, die momenteel ook de directeur is van de Duitse voetballiga (DFL), hekelde de beslissing van de Italiaanse autoriteiten en deed een beroep op voetbalbond UEFA. ,,De UEFA wordt opgeroepen om ervoor te zorgen dat deze aanpak geen precedent schept en de integriteit van de competities in gevaar brengt”, zei hij. ,,Het is een ernstige en onacceptabele bemoeienis van de Italiaanse veiligheidsautoriteiten in de organisatie en cultuur van de Europese clubcompetities.”

Volgens Hellmann toont de Italiaanse overheid hiermee dat ze niet in staat is tot het veilig laten verlopen van een Champions Leaguewedstrijd met 2500 gasten, die al maanden gepland staat. ,,Of er spelen hier anderen belangen”, zei hij.

Programma Champions League

Standen Champions League

Statistieken Champions League

