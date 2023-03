Eintracht Frankfurt klaagt over competitievervalsing nu fans niet welkom zijn bij Napoli

Deelnemers KLM Open Nederland­se topgolfer gooit roer om: ‘Ik moest altijd de beste Joost Luiten zijn’

Na een mentale break vorig jaar slaat Joost Luiten dit seizoen de ballen zoals-ie ze wil slaan. Het leverde hem al twee derde plaatsen op rij op. De nieuwe versie van de 37-jarige golfer uit Bleiswijk is onverminderd hongerig. „Ik wil in de top 50 van de wereld staan. En het KLM Open voor een derde maal winnen”, gaf hij maandag aan op Bernardus, de baan in het Brabantse Cromvoirt waar eind mei het internationale golftoernooi wordt gehouden.