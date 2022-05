Eintracht Frankfurt wint Europa League na penalties van het Schotse Rangers F.C.

NEC informeert bij oud-PSV’er Locadia naar mogelijke transfer

NIJMEGEN - NEC heeft bij Jürgen Locadia geïnformeerd of hij openstaat voor een transfer. De Nijmeegse club is nog niet serieus in gesprek met de 28-jarige aanvaller, die over een aflopend contract beschikt bij het Duitse VfL Bochum.

