LIVE EK-kwalificatie | Frankrijk wil in groep van Oranje foutloos blijven tegen Ierland

Vuelta gaat twaalfde etappe in en zo veel dagen achter elkaar zat Marijn van den Berg nooit eerder op de fiets

In de eerste Vuelta-week dook zijn naam opeens op als kanshebber voor ritwinst. En dat terwijl Marijn van den Berg (24) bezig is aan zijn eerste grote ronde. Toch wil hij het vandaag in Zaragoza opnieuw proberen. ,,Er zijn niet echt topsprinters, dat is ook gunstiger voor mij.’’