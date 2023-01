Elena Rybakina tegenover Aryna Sabalenka in finale Australian Open

Rybakina maakte het in de tweede set bij 5-3 af op haar tweede wedstrijdpunt, op de opslag van Azarenka, die een backhand in het net sloeg. De Kazachse had bij 5-2 nog nagelaten het duel uit te serveren.

In de eerste set forceerde Azarenka bij 2-2 als eerste een break, maar ze leverde vervolgens direct haar servicegame in. Rybakina liep uit naar 5-3 en kreeg bij die stand een setpunt, dat door Azarenka werd weggewerkt met een fraaie forehandpassing. De Belarussische dwong uiteindelijk nog een tiebreak af, maar daarin was de onverstoorbaar ogende Rybakina de betere.

In de tweede set liep Rybakina, die negen aces sloeg, uit naar 3-1 en 5-2. De teleurgestelde Azarenka schudde het hoofd en leek verslagen, maar wist zowaar nog een servicegame van de Kazachse te winnen. In de daaropvolgende game ging het alsnog mis voor de mondiale nummer 24.

Zaterdag staat Rybakina in de finale tegenover Aryna Sabalenka. De 24-jarige tennisster uit Belarus versloeg bij de laatste vier de Poolse Magda Linette, de verrassing van het vrouwentoernooi, met 7-6 (1) 6-2. De 24-jarige Sabalenka stond al drie keer eerder in de halve eindstrijd van een grand slam, maar telkens verloor ze. In 2021 was ze zowel op Wimbledon als de US Open halvefinaliste en ook vorig jaar reikte ze tot de laatste vier op de US Open. De 30 jaar oude Linette had eerder in het toernooi opzien gebaard, onder meer door in de vierde ronde Caroline Garcia uit te schakelen. Linette is de nummer 45 van de wereld.

Rybakina gaat genieten van die finale: ,,Het is geweldig om voor dit publiek te spelen. Mijn familie is er ook vanaf het begin bij en ze helpen me soms te ontspannen en even niet aan tennis te denken. Ik ga knokken tot het einde en hoop natuurlijk dat ik de wedstrijd weet te winnen’’, zei de stralende Rybakina, die ‘pas’ drie WTA-titels heeft veroverd. Vorig jaar was ze op Wimbledon in de finale in drie sets te sterk voor de Tunesische Ons Jabeur (3-6 6-2 6-2).

De 33-jarige Azarenka, die in de kwartfinale de als derde geplaatste Amerikaanse Jessica Pegula had uitgeschakeld, hoopte in Melbourne haar derde grandslamtitel te veroveren. In 2012 en 2013 was ze de beste op de Australian Open.

