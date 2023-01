Elvis Manu moet FC Groningen aan goals helpen in strijd tegen degradatie

De aanvaller doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en debuteerde in het seizoen 2011/2012 in de Rotterdamse hoofdmacht. Feyenoord verhuurde Manu daarna aan Excelsior en Cambuur. Na een seizoen in De Kuip vertrok hij naar Brighton & Hove Albion. De aanvaller kwam ook uit voor Huddersfield Town, Go Ahead Eagles en clubs in Turkije, China, Bulgarije en Polen.