Emiliano Martínez en Ajax-doelman Geronimo Rulli steken de draak met veelbesproken viering

Ide Schelling op zeldzame sprintdag in Ronde van Catalonië niet opgewassen tegen Kaden Groves

De eerste massasprint in de Ronde van Catalonië is gewonnen door Kaden Groves. De Australiër van Alpecin-Deceuninck was na ruim 188 kilometer fietsen de beste in Sabadell. Ide Schelling viel net buiten het podium, Primoz Roglic behield zijn leiderstrui.