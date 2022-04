Emoties lopen hoog op bij Chelsea: aanvoerder César Azpilicueta krijgt ruzie met fan

Met videoVoor de tweede keer in krap drie weken tijd werd Chelsea gisteravond voor schut gezet in het eigen Stamford Bridge. Nadat het eerder deze maand 1-4 voor Brentford werd, werd het deze keer 2-4 voor Arsenal. De emoties liepen bij aanvoerder César Azpilicueta dermate hoog op dat hij het aan de stok kreeg met een fan.

Azpilicueta, al sinds 2012 actief voor Chelsea en tevens aanvoerders van de ploeg, liep na de smadelijke nederlaag in de stadsderby tegen Arsenal nog een ronde op Stamford Bridge om de fans te bedanken. Een van de fans die nog aanwezig was, had nog wel een boodschap voor de 32-jarige Spanjaard. Een beetje meer pit de volgende keer, zo leek de Chelsea-fan aan te geven.

Die boodschap schoot bij Azpilicueta bepaald niet in het goede keelgat. De Spanjaard besloot verhaal te gaan halen bij de fan, die enigszins leek te schrikken van het temperament bij de Chelsea-captain. De supporter haastte zich te verontschuldigen bij de 38-voudig international van Spanje die vervolgens toch maar de kleedkamers opzocht.

Thomas Tuchel

Bij Chelsea-coach Thomas Tuchel was het humeur niet veel beter. De Duitser snapte helemaal niets van de fouten die zijn ploeg in defensief opzicht maakte: ,,Het gaat hier om grote fouten, meerdere grote fouten. Dat is onmogelijk op dit niveau. Dit zie je bijna nooit, maar wij laten het wel zien. Dan is het onmogelijk om wedstrijden te winnen. Het klinkt als een excuus, maar dit is een heel lastig veld om op te spelen. De bal stuiterde bij Andreas (Christensen, red.) heel gek op. Maar dan nog, tegen Real Madrid maakten we ook zulke fouten waardoor we de volgende ronde van de Champions League misliepen... Wat valt er dan nog te analyseren? Er valt niets te analyseren.”

Volledig scherm César Azpilicueta ruziet met een fan. © Action Images via Reuters

Of de afwezigheid van verdedigers Antonio Rüdiger en Thiago Silva een rol speelde? ,,We hebben met Toni in het veld zeven goals om de oren gehad tegen Brentford en Real Madrid dus dat beantwoordt jouw vraag. Het gaat niet om individuele spelers. Je verdedigt als team en je valt aan als team. We hebben het team complimenten gegeven voor de laatste wedstrijden, maar ze moeten nu inzien dat je onmogelijk wedstrijden kunt winnen als je zulke grote fouten maakt. Ik heb dit in geen andere wedstrijd gezien, alleen bij ons en het moet heel snel stoppen.”

Met 62 punten staat Chelsea nog altijd stevig op de derde plek in de Premier League. De voorsprong op zowel Tottenham Hotspur als Arsenal is vijf punten. De eerste vier ploegen in Engeland pakken een ticket voor de Champions League van volgend seizoen.