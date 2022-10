Emoties schieten alle kanten op bij Vera Pauw: ‘Belachelijk dat ik nog nooit op een WK was’

Australian Open hoopt na gesprekken op Novak Djokovic: ‘Maar het is een pri­vé-aangelegen­heid’

De directeur van de Australian Open, Craig Tiley, rekent erop dat Novak Djokovic volgend jaar wel van de partij is. Ook heeft hij bevestigd dat Russen en Belarussen over ruim drie maanden kunnen deelnemen in Melbourne.

11:12