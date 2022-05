Emotionele Mourinho laat zich gaan en danst met spelers tijdens persconferentie

De coach was trots op het optreden van zijn ploeg. Bovendien noemde hij de overwinning van zijn elftal historisch. ,,Ik ben nu 11 maanden bij deze club”, zei de Portugees. ,,Inmiddels begrijp ik wat AS Roma voor de supporters betekent. Ze hebben heel lang op een zege als vanavond moeten wachten.” Mourinho zei tevens in Rome te blijven. ,,Ik zit hier ook volgend seizoen. Daarover bestaat geen enkele twijfel. Maar eerst ga ik even ergens op een strand uitrusten en nadenken over wat we allemaal hebben bereikt.”