Emotionele Simon Kistemaker: ‘Fans De Graafschap bezorgen ons enorme opkikker’

,,Het is een moeilijke en zeer verdrietige periode in ons leven", zegt Kistemaker. ,,Eerst heb ik van 17 februari tot 8 april in het ziekenhuis gelegen. Ik ben geopereerd en later kreeg ik er nog een bacterie overheen en vervolgens moest ik ook nog een darmoperatie ondergaan. Zeven weken heb ik in het ziekenhuis gelegen, maar ik heb het overleefd. Zoals me dat al vaker is gelukt, de laatste jaren. Altijd was mijn vrouw Thea mijn grote steun en toeverlaat als ik ziek was. Ze verzorgde me geweldig.”