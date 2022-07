Engeland blijft ook zonder Wiegman scoren op EK in eigen land, Noorwegen al uitgeschakeld

Engeland was na de zeges op Oostenrijk (1-0 in openingsduel op Old Trafford) en Noorwegen (8-0 in Brighton afgelopen maandag) al zeker van poulewinst, maar dat was was voor bondscoach Sarina Wiegman geen reden om te wisselen. Ze gaf aan haar vaste assistent Arjan Veurink door dat hij dezelfde elf speelsters als in de eerste twee duels mocht opstellen en die speelsters maakten het vertrouwen vanavond opnieuw waar. ,,We hadden voor het toernooi veel scenario’s besproken en dat Sarina zou wegvallen hoorde daar ook bij. Het was dus een enorme tegenvaller voor haar, maar we zijn niet in paniek geraakt en gewoon direct overgeschakeld naar dit plan”, vertelde Veurink na afloop bij de NOS. ,,Ik had dus ook geen last van zenuwen, ik heb vooral genoten van de ambiance en het spel. Ik denk dat Sarina zeker tevreden zal zijn.”



Noord-Ierland (een selectie met veel part-time voetbalsters) bood in de eerste helft dapper tegenstand, maar in de laatste vijf minuten voor rust scoorde Engeland dan toch twee keer. Fran Kirby schoot vanaf de rand van het strafschopgebied fraai raak en kort daarna schoot Beth Mead met links al haar vijfde doelpunt van dit EK binnen.