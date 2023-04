Engelse media geïmponeerd door ‘bloedbad’ Manchester City tegen Arsenal: ‘Fysieke, technische en tactische perfectie’

De Britse media zijn onder de indruk van de manier waarop Manchester City de vloer aanveegde met Arsenal woensdagavond. De ploeg van Pep Guardiola won met 4-1 van koploper Arsenal, waardoor Manchester City weer de grote favoriet is voor de titel. „Misschien hebben we onszelf allemaal voor de gek gehouden.”

„Manchester City bracht Arsenal naar een afschuwelijke plek en liet ze nooit meer gaan”, schreef The Guardian. „Het was een teamprestatie van de kampioenen die grensde aan een soort fysieke, technische en tactische perfectie.” Manchester City staat nu nog maar twee punten achter op Arsenal, maar heeft wel nog twee wedstrijden tegoed. Daarnaast krijgt Arsenal met Chelsea, Newcastle United en Brighton & Hove Albion een pittig programma voor de kiezen.

The Telegraph wil echter nog niet spreken van een beslissing in de titelstrijd, hoewel het daar wel op lijkt. „Titelbeslisser? Nee, dit was meer een vernietiging van Manchester City. Er was echt geen wedstrijd en we moeten het gewoon toegeven: City is simpelweg te goed. Misschien hebben we onszelf allemaal voor de gek gehouden. Mikel Arteta zei dat hij zijn spelers zou ‘vermoorden’ als ze dit duel met angst zouden benaderen. Helaas is er mogelijk een massamoord gepleegd in Manchester. Dit was geen schietpartij. Het was een vernietiging. Een bloedbad.”

Quote Haaland en De Bruyne hebben een bijna telepathi­sche relatie ontwikkeld die tegenstan­ders vernietigt. The Daily Mail

Ook staatsomroep BBC sloot zich daarbij aan. „Manchester City gaf een masterclass om Premier League-leider Arsenal te overweldigen en een enorme psychologische klap uit te delen. De confrontatie die werd aangekondigd als een potentiële titelbeslisser, veranderde in een beschamende eenzijdige aangelegenheid. Arsenal zag er nerveus uit in het licht van de intensiteit en dreiging van City, het gat tussen de partijen leek op een kloof.”

The Daily Mail constateerde dat er twee grote uitblinkers waren bij Manchester City: Kevin De Bruyne en Erling Haaland. „De Bruyne is een City-held die elk tijdperk zou sieren en zijn treffer (openingsdoelpunt, red.) was nog maar het begin van een wedstrijd die werd aangekondigd als een vuurgevecht, maar veranderde in een executie door een gewapend leger. Haaland diende de genadeslag toe. Het was zijn 49ste doelpunt in een vrij opmerkelijk individueel seizoen. Hij en De Bruyne hebben een bijna telepathische relatie ontwikkeld die tegenstanders vernietigt.”

Ook complimenten voor Gakpo

Terwijl de aandacht voornamelijk uitging naar de topper tussen City en Arsenal, speelde Cody Gakpo een belangrijke rol in de zege van Liverpool op West Ham United. Hij maakte de openingstreffer in het met 2-1 gewonnen duel. Ook hij kon op genoeg complimenten rekenen van de media in Engeland. „Hij speelde indrukwekkend in het terugverdedigen en het positiespel en maakte een uitstekende gelijkmaker”, schreef Liverpool Echo.

The Athletic kwam tot de conclusie dat het halen van Gakpo afgelopen winter een goede zet is geweest. „Gakpo is de perfecte vervanger van Roberto Firmino bij Liverpool. Gakpo’s verheven status is momenteel vergelijkbaar met die van een van Willy Wonka’s prijswinnaars. Hij heeft een gouden kaartje te pakken. In de vier maanden sinds hij bij Liverpool aankwam, is de 23-jarige Nederlands international behoorlijk gegroeid in aanzien.”

