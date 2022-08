Engelse media na ‘horrorstart’ hard voor Erik ten Hag: ‘Old Trafford werd theater van zijn ergste nachtmerries’

met videoAls je wint heb je vrienden, zeker in de Britse pers. Het tegenovergestelde is ook het geval, zoals Erik ten Hag na zijn mislukte debuut met Manchester United tegen Brighton & Hove Albion ( 1-2 ) meteen ondervond. ,,Het type voetbal dat fans hoopten te zien lijkt weken, zo niet maanden weg.”

In eigen huis kon Manchester United gisteren een uur lang geen vuist maken tegen middenmoter Brighton, dat voor rust al met 0-2 leidde na twee treffers van Pascal Gross. The Guardian sprak dan ook van ‘horrorstart’ voor Manchester United onder Erik ten Hag.



,,Al het optimisme uit de voorbereiding en een nieuwe manager stopte, terwijl Old Trafford het ‘theater’ van Ten Hags ergste nachtmerries bleek, een knipoog naar de bijnaam van het stadion, het Theatre of Dreams.” Volgens de krant was Ten Hag aangenomen met de belofte proactief pressingsvoetbal te gaan spelen, maar tegen Brighton was lange tijd precies het omgekeerde te zien. Conclusie: ,,Het kon voor Manchester United weer eens een lang seizoen gaan worden.”

,,Het type voetbal dat fans hoopten te zien lijkt weken, zo niet maanden ver weg, en de Ronaldo-saga niet dichter bij een oplossing", leefde er bij The Mirror eenzelfde sentiment. ,,Als Ten Hag echt had willen weten hoe moeilijk de functie op de bank bij United is, dan weet hij dat nu al na één officiële wedstrijd.

Volledig scherm Erik ten Hag geeft aanwijzingen op Old Trafford. © REUTERS

Bij Match of the Day was de kritiek op United ook niet mals. ,,De sfeer was echt goed voor de wedstrijd. De fans hadden er heel veel zin in, maar na tien minuten was dat goede gevoel al verdwenen op de tribunes. Al het vertrouwen was meteen weg toen ze dit United zagen spelen, want alles leek nog op vorig seizoen", zei voormalig United-spits Dion Dublin, die bij de wedstrijd was en daarna de korte reis maakte naar de BBC-studio's in Manchester. Exact drie maanden eerder won Brighton nog met 4-0 van United, het dieptepunt in een kleurloos seizoen dat resulteerde in een zwaarbevochten zesde plaats.

Voormalig Liverpool-middenvelder Danny Murphy was vooral lovend over Brighton. ,,Ze speelden geweldig, vooral op het middenveld. Vanaf de eerste seconde zette Brighton goed druk op United, met hun spits Danny Welbeck als leider in de spits. Dat zorgde voor onrust en onzekerheid bij United. Ten Hag wil graag dat ze opbouwen met durf en vertrouwen, maar dat lukte niet door de constante druk van Brighton. De lange bal spelen kon ook niet, want voorin stonden alleen Christian Eriksen en Bruno Fernandes als valse spitsen. Er was dus geen uitweg voor United en daardoor kwamen ze keer op keer in de problemen.”

Volledig scherm Met Cristiano Ronaldo ging het een stuk beter dan zonder hem. © ANP / EPA Volgens The Sun was het ‘hetzelfde oude verhaal’ voor Manchester United, dat nog maar een ‘shocker’ op Old Trafford aan het rijtje van vorig seizoen toevoegde. ,,Het idee om Christian Eriksen en Bruno Fernandes af te wisselen als valse negens werkte niet. Ronaldo heeft tijd om helemaal fit te worden, maar met hem binnen de lijnen zag het er voor Ronaldo hoopvoller uit dan daarvoor. De club is nog niet klaar voor een leven zonder Ronaldo.”

Dicht bij huis waren ze niet minder kritisch. Zo deelde Manchester Evening News over de hele linie onvoldoendes uit. Vooral Scott McTominay, door United-legende Paul Scholes elders beticht van een ‘crimineel’ optreden, kon op een hoop commentaar rekenen en kreeg een 3. Donny van de Beek en Ronaldo hadden wel een zuinige voldoende verdiend. ,,Het was een gewaagde zet om Eriksen voorop te gebruiken en het werkte averechts”, wordt ook hier gekeken naar aanvallende keuzes van Ten Hag, bij afwezigheid van de geblesseerde Anthony Martial. De Nederlandse trainer zelf kreeg een 4. ,,Hij paste het team aan door Ronaldo te brengen en dat was een vooruitgang. Echter had hij proactiever moeten zijn met zijn wissels.”

,,De Nederlander, die zelfs de dug-outs op Old Trafford omwisselde om naar de gloriejaren terug te keren, sprak over de uitdagingen die hem te wachten staan. Dit onsamenhangende optreden maakte dat nog maar eens extra duidelijk", zo luidde het verdict van Sky Sports.