Enorme schrammen bij Liverpool-aanvaller Cody Gakpo na trap tegen zijn borst

Met samenvattingenCody Gakpo had gisteren niet zijn beste dag in het shirt van Liverpool, dat op Anfield tegen Aston Villa (1-1) twee dure punten liet liggen en daarmee plaatsing voor de Champions League lijkt te kunnen vergeten omdat nummer vier Manchester United wel won.

Gakpo kreeg kort voor de rust de noppen van Aston Villa-verdediger Tyrone Mings vol op zijn borst. De zeventienvoudig international van Engeland kreeg slechts een gele kaart voor die overtreding op de 24-jarige aanvaller uit Eindhoven.



Gakpo dacht tien minuten na rust de 1-1 te maken, maar dat feest ging niet door omdat er in aanloop naar het doelpunt sprake was van buitenspel. Bij het juichen waren de schrammen op de borst van Gakpo goed te zien. Gakpo mocht de hele wedstrijd blijven staan en zag in de 89ste minuut hoe invaller Roberto Firmino toch nog voor de 1-1 zorgde voor Liverpool op aangeven van Mohamed Salah. Firmino speelde zijn laatste wedstrijd op Anfield. De Braziliaanse spits kan transfervrij op zoek naar een nieuwe club. James Milner kreeg ook een afscheid van de fans op Anfield. De 37-jarige vice-captain van Liverpool vertrekt transfervrij naar Brighton & Hove Albion.

Volledig scherm Cody Gakpo. © AFP

Van Hecke en Veltman plaatsen zich met Brighton voor Europees voetbal

Brighton & Hove Albion heeft zich voor het eerst geplaatst voor Europees voetbal. De ploeg van de Nederlandse verdedigers Jan-Paul van Hecke en Joël Veltman verzekerde zich met een zege op het al gedegradeerde Southampton (3-1) van een plek in de top zeven van de Premier League. De kans is groot dat Brighton als zesde eindigt en dus de Europa League in gaat. De ploeg die zevende wordt, krijgt een ticket voor de Conference League.

Veltman, sinds zijn komst in 2020 een vaste waarde bij de Engelse club, werd tegen Southampton een kwartier voor tijd gewisseld. De eindstand stond toen al op het scorebord. De 18-jarige Ierse spits Evan Ferguson scoorde twee keer.

Brighton zag begin september, na een sterke start van het seizoen, coach Graham Potter overstappen naar Chelsea. Onder diens opvolger Roberto De Zerbi bleef de club goed presteren. Potter is inmiddels alweer ontslagen bij het dolende Chelsea. Brighton & Hove Albion bereikte in het toernooi om de FA Cup de halve finales, waarin Manchester United afgelopen maand via strafschoppen net te sterk was.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Struijk en Summerville moeten vrezen met Leeds United

De Nederlandse verdediger Pascal Struijk (23) en aanvaller Crysencio Summerville (21) moeten met Leeds United vrezen voor degradatie naar het Championship, nadat de club in 2020 na zestien jaar terugkeerde in de Premier League. De club van coach Sam Allardyce (de vierde trainer al dit seizoen bij Leeds) kwam via Rodrigo Moreno na zeventien minuten nog op voorsprong in de uitwedstrijd bij West Ham United, maar verloor uiteindelijk met 3-1 in het London Stadium in de Engelse hoofdstad waar Leeds dit seizoen alle zeven wedstrijden verloor.



Aanvoerder Declan Rice, aanvaller Jarrod Bowen en invaller Manuel Lanzini maakten de goals voor West Ham United, dat zich afgelopen donderdag ten koste van AZ plaatste voor de finale van de Conference League. Daarin neemt de ploeg van de Schotse coach David Moyes het op woensdag 7 juni in Praag op tegen Fiorentina.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma, uitslagen en stand Premier League

In ons matchcenter zie je het volledige programma van de komende speelronde in de Engelse competitie, de stand en alle uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Hieronder bekijk je al onze voetbalvideo’s over de Premier League.

Bekijk hier onze video's uit de Premier League