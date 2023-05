Enorme wespenplaag voorafgaand Dortmund - Mainz

El Karouani (voorlopig) weg bij NEC: ‘De trainer had gelijk en andere mensen binnen de club niet’

Souffian el Karouani is voor zijn gevoel na zes jaar (voorlopig) klaar bij NEC. De 22-jarige verdediger bewees het ongelijk van de directie en is ervan overtuigd dat hij via FC Utrecht naam maakt in de voetbalwereld.