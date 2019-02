Erben Wennemars: Het draait niet alleen om winnen

,,Ik was een zorgenkindje. Klein, zwak, astmatisch. En ik stotterde. Als 7-jarig jongetje lag ik een maand in het ziekenhuis met de ziekte van Henoch-Schönlein, een zeldzame ontstekingsziekte. Het was helemaal niet zeker dat ik het zou redden. En als je opgroeit op een boerderij met vijf kinderen in een kleine woonkamer moet je vechten voor je plekje. Willen winnen zit zeker in mijn karakter, maar het is ook compensatie. Van kleins af aan heb ik het gevoel gehad dat ik meer moest doen dan anderen om hetzelfde te bereiken.”