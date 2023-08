Erelid Herman Schutte van De Graafschap overleden: ‘man met de snor’ had grote verdiensten

De Graafschap is een clubicoon verloren. Erelid Herman Schutte is op 86-jarige leeftijd overleden.

,,Ik kwam in 1970 als supporter bij De Graafschap en ben nooit meer weggegaan", zei Herman Schutte tijdens het 65-jarige jubileum van de Superboeren in 2019. Dat klopte precies. Ook al was hij ziek, bij de laatste wedstrijd van De Graafschap, op vrijdag 11 augustus tegen ADO Den Haag (0-0) was hij nog van de partij.

De in Vorden geboren en in Ruurlo opgegroeide Schutte kwam als sponsor (hij was werkzaam bij Te Siepe Wegenbouw) binnen op De Vijverberg en ging er nooit meer weg. Schutte was voorzitter en penningmeester van de supportersvereniging en kwam in 1982 in het ‘grote bestuur’. Hij was verantwoordelijk voor de accommodatie en de veiligheid.

Veld onder water

Toen trainer Simon Kistemaker in december vanwege personele problemen liever niet wilde spelen tegen NAC op De Vijverberg, regelde Schutte dat. Hij pakte de brandslang en liet het veld onder water lopen. ,,Ik heb het nooit iemand verteld, maar denk dat ze het me nu wel niet meer kwalijk zullen nemen”, zei de ‘man met de snor’ in 2019.

In 2010 nam Schutte officieel afscheid als ‘stadionbeheerder’, maar de Doetinchemmer bleef de club volgen. ,,De club blijft voor altijd in mijn hart zitten. Ik vind het alleen jammer dat het nooit meer zo geworden is als onder Han Berger (technisch en algemeen directeur). Na zijn vertrek is De Graafschap helaas nooit meer een stabiele club geworden.”