Ergste nachtmerrie voorkomen: NBA-ster Drummond redt zoontje (2) uit zwembad

VideoNBA-ster Andre Drummond is pas twee jaar vader, maar heeft nu al een formidabel ouderlijk instinct ontwikkeld. Dat blijkt uit camerabeelden, waarop te zien is hij hoe hij zijn zoon Deon (2) uit het water redt. ‘Niet alle superhelden dragen een cape.’

Op beelden die de basketballer zelf deelt, is te zien hoe zoon Deon op de rand van het zwembad zit voordat hij in het water valt. Drummond is er als de pinken bij om de peuter net zo snel weer op het droge te krijgen. Het incident liep goed af voor zoonlief en dus kon de vader er zelf wel om lachen. ‘Niet alle superhelden dragen een cape’, zei hij op social media. ‘Het is de grootste nachtmerrie van een ouder.’

Ook de moeder van Deon deelde de beelden via Instagram. ‘Hij is gewoon een kleine waaghals. Dingen als dit gebeuren en gelukkig was vaders bij de les.’

Drummond is een grote naam in de NBA en was in het verleden twee keer actief als All Star. De laatste tijd maakt hij echter weinig indruk meer en eerder deze maand nam Philadelphia 76ers hem dan ook als ‘free agent’ over van Los Angeles Lakers. Verwacht wordt dan ook dat hij bij zijn nieuwe club een reserverol krijgt, achter ‘center’ Joel Embiid.

Volledig scherm Andre Drummond in het shirt van de Lakers. © USA TODAY Sports