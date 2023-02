Erik ten Hag hekelt tackle: ‘Dit hoort niet thuis op een voetbalveld’, Christian Eriksen maanden aan de kant

De blessure van Eriksen is een flinke streep door de rekening voor manager Erik ten Hag. De 30-jarige Deen is dit seizoen een onbetwiste basisspeler bij Manchester United. In het duel met Reading werd Eriksen stevig onderuit geschopt door Andy Carroll. De Engelse spits ontsnapte opmerkelijk genoeg aan een kaart, maar werd later in de wedstrijd alsnog met twee gele kaarten van het veld gestuurd.

De Braziliaan Fred kwam als vervanger van Eriksen binnen de lijnen. Wat de oud-Ajacied exact mankeert is door zijn club niet naar buiten gebracht. Er worden nog onderzoeken gedaan en de hoop is dat hij dit seizoen nog in actie kan komen. Eerder verloor United ook al Donny van de Beek. De Nederlander liep een zware knieblessure op en komt dit seizoen niet meer in actie.

Marcel Sabitzer

Om in te spelen op de blessures van Eriksen en Van de Beek haalde Erik ten Hag nog wel een nieuwe middenvelder naar Old Trafford. Marcel Sabitzer komt op huurbasis over van Bayern München. De 28-jarige Oostenrijker maakte in 2021 voor 15 miljoen euro de overstap van RB Leipzig naar de Duitse recordkampioen, waar hij in 54 wedstrijden tot twee goals en twee assists kwam. Bij Leipzig was Sabitzer met 52 goals en 42 assists in 229 wedstrijden een stuk belangrijker voor zijn ploeg.

Volledig scherm Marcel Sabitzer in duel met Frenkie de Jong. Komende maand is dat mogelijk weer het geval, want Manchester United en FC Barcelona staan tegenover elkaar in de Europa League. © Pro Shots

Teleurstelling

,,Natuurlijk is hij teleurgesteld’’, reageerde Ten Hag op het nieuws over Eriksen. ,,Wij ook. Dit gebeurt in het voetbal en daar moet je mee om kunnen gaan. Het is lastig om nog een vervanger voor hem te halen. Je kunt geen beleid maken op dit soort zware blessures. Maar we hebben meer middenvelders, goede spelers. Spelers die het gat op kunnen vullen.’’

Dat laatste nuanceerde Ten Hag even later. ,,Ik denk dat je het gat nooit op kunt vullen, want iedere speler heeft zijn eigen karakter en kwaliteiten. Een andere speler zal het op een andere manier invullen. Maar dat betekent niet dat je minder succesvol hoeft te zijn. Het is duidelijk dat Christian Eriksen van topkwaliteit is en dat hij bepaalde kwaliteiten heeft die moeilijk te vervangen zijn. Bijvoorbeeld de impact die hij heeft richting de goal van de tegenstander.’’

Volledig scherm Manchester United-manager Erik ten Hag. © AFP

De coach had stevige kritiek op de actie van Carroll. ,,Ik denk dat we bepaalde grenzen moeten stellen om spelers op het veld beter te schermen", stelde hij. ,,Iedereen wil de beste spelers op het veld zien spelen. De tackle op Eriksen en ook die twee tackles daarna, die horen niet thuis op het voetbalveld. Je neemt een groot risico om een collega te blesseren. Dat is nog erger en ik zet daar vraagtekens bij.”

Fred

,,Fred speelt bij Brazilië met Casemiro op het middenveld’’, aldus Ten Hag over de meest voor de hand liggende vervanger van Eriksen. ,,Daar heeft hij veel concurrentie, maar hij speelt wel. Dat zegt wel iets over zijn kwaliteiten en wat hij bij kan dragen aan het team. Casemiro en Fred vormen een goede combinatie.’’

Precies een jaar geleden maakte Eriksen zijn rentree, nadat hij op het EK van 2021 tijdens de wedstrijd met Finland als gevolg van hartproblemen in elkaar was gezakt. De Deen werd gereanimeerd en kreeg een defibrillator. Het eerste half jaar na zijn rentree speelde hij bij Brentford, sinds de zomer komt hij uit voor Manchester United.

Nottingham Forest

United speelt morgenavond de tweede wedstrijd in de halve finale van de League Cup tegen Nottingham Forest. De ploeg van Ten Hag won het eerste duel met 3-0. Bij de hervatting van de Europa League over twee weken staat United tegenover FC Barcelona.

